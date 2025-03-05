Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Карпаты
6 марта состоится поединок 20-го тура УПЛ
В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».
Поединок пройдет на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска Донецкой области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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