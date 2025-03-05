Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Карпаты

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».

Поединок пройдет на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.