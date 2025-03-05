В Ман Юнайтед не очень расстроятся, если команда не выиграет Лигу Европы
Перед Рубеном Аморимом стоят задачи на перспективу
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что в клубе не слишком расстроятся, если не удастся выиграть Лигу Европы.
Об этом сообщает издание Sky Sports.
Отмечается, что руководство клуба и тренерский штаб сосредоточены на построении будущего команды и разработке новой стратегии.
«Мы вылетели на прошлой неделе из Кубка, и поэтому многие рассматривают Лигу Европы как единственный турнир, который мы можем выиграть, но впереди еще очень много работы», – прокомментировал Аморим.
Победа в Лиге Европы даст команде возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Уже 6 марта «Манчестер Юнайтед» сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад».
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