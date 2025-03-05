Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ман Юнайтед не очень расстроятся, если команда не выиграет Лигу Европы
Лига Европы
05 марта 2025, 16:03 |
188
1

В Ман Юнайтед не очень расстроятся, если команда не выиграет Лигу Европы

Перед Рубеном Аморимом стоят задачи на перспективу

05 марта 2025, 16:03 |
188
1
В Ман Юнайтед не очень расстроятся, если команда не выиграет Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что в клубе не слишком расстроятся, если не удастся выиграть Лигу Европы.

Об этом сообщает издание Sky Sports.

Отмечается, что руководство клуба и тренерский штаб сосредоточены на построении будущего команды и разработке новой стратегии.

«Мы вылетели на прошлой неделе из Кубка, и поэтому многие рассматривают Лигу Европы как единственный турнир, который мы можем выиграть, но впереди еще очень много работы», – прокомментировал Аморим.

Победа в Лиге Европы даст команде возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Уже 6 марта «Манчестер Юнайтед» сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

По теме:
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины
Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик? У меня появилась надежда»
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Лига Европы Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Александр Сильченко Источник: The Independent
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Хоккей | 05 марта 2025, 01:59 4
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину

Несмотря на хищные намерения руководства США, The Great One не скрывает симпатий к Трампу

Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Футбол | 05 марта 2025, 00:59 0
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел

Легендарный тренер выделил Криштиану Роналду

У топ-игроков Эвертона завершаются контракты. Клуб решит судьбу Миколенко
Футбол | 05.03.2025, 16:13
У топ-игроков Эвертона завершаются контракты. Клуб решит судьбу Миколенко
У топ-игроков Эвертона завершаются контракты. Клуб решит судьбу Миколенко
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Футбол | 05.03.2025, 08:22
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Футбол | 05.03.2025, 14:21
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Стоп! Ще й пів години не минуло від новини, що МанЮ розглядає 3 кандидатів на заміну Аморіму. А тут йому не просто довіряють, а дивляться в перспективу. Що, взагалі жодної копійки немає на людину, яка хоча би переглядала, що копіпастери з паркана тягнуть?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
03.03.2025, 20:31 10
Футбол
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
03.03.2025, 17:44 18
Футбол
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
04.03.2025, 06:30 2
Теннис
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем