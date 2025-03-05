В Ман Юнайтед не очень расстроятся, если команда не выиграет Лигу Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что в клубе не слишком расстроятся, если не удастся выиграть Лигу Европы.

Об этом сообщает издание Sky Sports.

Отмечается, что руководство клуба и тренерский штаб сосредоточены на построении будущего команды и разработке новой стратегии.

«Мы вылетели на прошлой неделе из Кубка, и поэтому многие рассматривают Лигу Европы как единственный турнир, который мы можем выиграть, но впереди еще очень много работы», – прокомментировал Аморим.

Победа в Лиге Европы даст команде возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Уже 6 марта «Манчестер Юнайтед» сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад».