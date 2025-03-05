Все решилось в первом тайме. Динамо U-19 разгромило ЛНЗ U-19

В среду, 5 марта, в поединке 20-го тура юношеского чемпионата Украины ЛНЗ Черкассы принимал «Динамо». Поединок завершился победой киевлян с крупным счетом.

«Динамо» завладело инициативой и за девятнадцать минут практически решили исход поединка. Богдан Редушко, Дмитрий Кремчанин, Александре Пейкришвили достаточно быстро отправили в ворота соперника 3 мяча. На 57-й минуте Павел Люсин довершил начатое партнерами и сделал счет 4:0 в пользу киевского клуба.

Подопечные Игоря Костюка воспользовались осечкой «Шахтера» U-19, который потерял очки в матче с «Кривбассом» U-19 и сократили отставание от лидера до одного очка. ЛНЗ U-19 в турнирной таблице идет на 16 месте.

Чемпионат Украины среди юношеских команд U-19. 20 тур. 5 марта

ЛНЗ Черкасы U-19 – «Динамо» U-19 – 0:4

Голы: Редушко (12), Кремчанин (18), Пейкришвили (19), Люсин (57).

ЛНЗ: 25. Оксененко, 11. Вивденко (23. Андреев, 21; 8. Бурлака, 70), 27. Гудзь, 18. Ефименко, 29. Смотрицкий, 17. Бац, 24. Погребняк (14. Хамко,59), 4. Заиченко, 28. Благодарный, 7. Айдаров (21. Заруба, 59), 9. Османов (10. Ильин, 70).

«Динамо»: 71. Суркис, 2. Рыбак, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 26. Губенко, 6. Пейкришвили (23. Озимай, 46), 25. Люсин (9. Лобко, 77), 18. Саленко (8. Билый, 46), 20. Редушко (21. Герич, 46), 7. Кремчанин, 11. Пономаренко (32. Задорожный, 46).

Предупреждение: Айдаров (53).