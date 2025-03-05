«Недооценка соперника». Экс-игрок УПЛ назвал причину потери очков Динамо

Бывший футболист многих украинских клубов, а ныне тренер Игорь Шуховцев поделился мнением о матче 19-го тура «Ворскла» – «Динамо» (1:1).

– Чем бы объяснили неожиданную ничью нашего гранда, «Динамо», в матче с «Ворсклой», который состоялся в Киеве?

– Трудно сказать однозначно. Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать ситуацию изнутри. Вероятно, со стороны динамовцев была недооценка соперника. Возможно, есть какая-то другая причина. Но как бы то ни было, а именно «Динамо» отметилось первым.

Казалось бы, смогут развить успех, но этого не случилось. «Ворскла» при первой возможности пыталась проводить атаки, которые могли бы принести ей успех. В действиях полтавской команды понравилась игра Кулача, вернувшегося в клуб после перерыва в три с половиной года. «Ворскла» во втором тайме выглядела довольно неплохо и это принесло ей успех. Ничья для нее – неплохой результат, – считает Шуховцев.

«Динамо» набрало 47 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. «Ворскла» разместилась на 14-й позиции, в активе клуба – 17 очков.