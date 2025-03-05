Украина. Премьер лига05 марта 2025, 14:39 | Обновлено 05 марта 2025, 14:44
123
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Черноморец
Житомирская команда примет соперника на своем поле
05 марта 2025, 14:39 | Обновлено 05 марта 2025, 14:44
123
0
6 марта в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.
Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 05 марта 2025, 01:59 3
Несмотря на хищные намерения руководства США, The Great One не скрывает симпатий к Трампу
Футбол | 04 марта 2025, 19:42 33
В клубном рейтинге УЕФА греческий клуб впереди донецкой команды
Футбол | 04.03.2025, 18:05
Футбол | 05.03.2025, 14:21
Футбол | 05.03.2025, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2025, 23:55 4
04.03.2025, 09:25 3
03.03.2025, 20:31 10
03.03.2025, 08:50 1
04.03.2025, 00:14
03.03.2025, 08:23 8
04.03.2025, 06:30 2
03.03.2025, 13:53