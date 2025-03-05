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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 14:39 | Обновлено 05 марта 2025, 14:44
123
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Черноморец

Житомирская команда примет соперника на своем поле

05 марта 2025, 14:39 | Обновлено 05 марта 2025, 14:44
123
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Черноморец
ФК Полесье

6 марта в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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