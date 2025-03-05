6 марта в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.