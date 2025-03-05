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05 марта 2025, 14:50 |
950
1

Не стало Сергея Журавлева – двукратного чемпиона СССР в составе Динамо

Игрок выступал на позиции защитника

05 марта 2025, 14:50 |
950
1
Не стало Сергея Журавлева – двукратного чемпиона СССР в составе Динамо
ФК Динамо. Сергей Журавлев

На 66-м году жизни скончался экс-игрок киевского «Динамо» Сергей Журавлев.

Футболом начал заниматься в Луганске. Выступал на позиции защитника. В 1978 году дебютировал за «Зарю» в высшей лиге чемпионата СССР. Почти сразу на него обратили внимание в киевском «Динамо».

Уже в следующем сезоне Журавлев стал игроком одного из сильнейших клубов СССР. В течение пяти лет он был основным игроком команды, дважды становился чемпионом Советского Союза и выигрывал Кубок страны.

Впоследствии у футболиста начались проблемы с нарушением спортивного режима, и в 1984 году его отчислили из команды.

Почти сразу Журавлева пригласили в донецкий «Шахтер», но за «горняков» он играл очень редко.

Также в его карьере были выступления за «Нистру», «Подолье», «Металлист» и черкасский «Днепр».

После завершения карьеры работал детским тренером в Саудовской Аравии, а с 2004 года стал наставником в ДЮФШ киевского «Динамо». Среди его воспитанников - Тимур Парцвания, Дмитрий Хлебас и Евгений Морозенко.

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Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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Falko
Поганенько він виглядав наприкінці: у 60 із хвостиком - як 80-річний. "Порушення спортивного режиму" кажете?
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