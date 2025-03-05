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05 марта 2025, 14:35 |
428
0

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как оказался в любительском клубе

Олег Шелаев работает во главе футбольного клуба «Днестр»

05 марта 2025, 14:35 |
428
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как оказался в любительском клубе
ФК Днестр. Олег Шелаев

Бывший футболист сборной Украины Олег Шелаев, ныне работающий главным тренером любительского клуба «Днестр», рассказал о своей работе:

– Как вообще вы, бывший футболист «Шахтера», «Днепра» и «Металлиста», оказались в этом клубе?

– Я не считаю чем-то невозможным работать среди любителей. Меня больше интересовали текущие вопросы: как дела со стадионом, какой в ​​клубе автобус, какие будут задачи. Я общался с президентом, с Юрием Ивановичем. Он мне говорил: «Давай-давай, приезжай в Залещики, посмотри». Итак, мы приехали, посмотрели. И согласились.

– Когда поступило предложение, долго ли сомневались?

– Да, чтобы долго – то нет. Сомнения, конечно, были, потому что знаете, если браться за дело, спустив рукава, не очень хотелось бы работать. А серьезные требования ставить здесь, мы тоже понимали, что это еще не совсем правильно. Надо было постепенно идти, шаг за шагом.

Мы хотели, чтобы это происходило быстрее: и отношение игроков, и тренировка каждый день, и нам немного пришлось смириться с тем, что это любительский уровень, ребята на работах. Но, когда видишь, что уже делается много для инфраструктуры, что у клуба появился современный автобус, есть желание выполнять все то, что советуют в УАФ, – то чувствуется определенная перспектива и есть надежды, – рассказал Шелаев.

В своей профессиональной карьере Олег Шелаев выступал в составе многих украинских команд, в частности за «Шахтер», «Днепр» и «Металлист», а также провел 36 матчей за национальную сборную (забил один гол).

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Днестр Залещики Олег Шелаев аматорский футбол
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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