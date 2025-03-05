Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Легионеры стараются...» Будковский рассказал об атмосфере в Заре
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 14:56 |
157
0

«Легионеры стараются...» Будковский рассказал об атмосфере в Заре

Нападающий пытается мотивировать команду

05 марта 2025, 14:56 |
157
0
«Легионеры стараются...» Будковский рассказал об атмосфере в Заре
ФК Заря. Филипп Будковский

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал об атмосфере в команде.

– Какая сейчас атмосфера царит в «Заре»? Не возникает ли проблем в общении, поскольку в команде много легионеров?
– В принципе легионеры стараются, изучают язык, некоторые легионеры общаются на одном языке, поэтому большого раздора нет. В общем, на поле все понимают друг друга. Мы также разговариваем, чтобы все общались и на поле, и за полем, чтобы был языковой баланс и все помогали друг другу.

– Вы являетесь одним из самых опытных игроков «Зари». Расскажите о своей роли в команде. Даете ли вы советы молодым футболистам и мотивируете их перед матчами?
– Перед сложной игрой сначала что-то главный тренер говорит, потом становимся в круг и также стараюсь подобрать какие-то слова, чтобы смотивировать команду. Иногда получается, где-то не получается. В общем, все прислушиваются к тренеру и слушают то, что он говорит.

– Какие игроки, по вашему мнению, сейчас играют ключевые роли в «Заре»?
– Я на такое не могу ответить, потому что это коллективный вид спорта. В принципе, если механизм будет работать одинаково и каждый будет выполнять свою роль на футбольном поле, то тогда команда будет выглядеть хорошо и будут результаты. Если кто-то не будет выполнять механизм, то результат может быть и отрицательным.

По теме:
Ворскла – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Недооценка соперника». Экс-игрок УПЛ назвал причину потери очков Динамо
Не стало Сергея Журавлева – двукратного чемпиона СССР в составе Динамо
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Филипп Будковский Украинская Премьер-лига инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Хоккей | 05 марта 2025, 01:59 3
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину

Несмотря на хищные намерения руководства США, The Great One не скрывает симпатий к Трампу

Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Футбол | 05 марта 2025, 08:22 8
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»

Ярослав Ракицкий отправил жену в санаторий

Виталий МАНДЗЫН: «В Украине снег можно увидеть в пик зимы. Нет условий»
Биатлон | 05.03.2025, 08:00
Виталий МАНДЗЫН: «В Украине снег можно увидеть в пик зимы. Нет условий»
Виталий МАНДЗЫН: «В Украине снег можно увидеть в пик зимы. Нет условий»
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Бокс | 05.03.2025, 08:51
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Футбол | 05.03.2025, 14:21
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
04.03.2025, 15:08
Бокс
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
03.03.2025, 17:44 17
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41 1
Бокс
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
03.03.2025, 20:31 10
Футбол
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
04.03.2025, 12:59 2
Футбол
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем