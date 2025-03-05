Бруну ЛАЖЕ: «Этот факт не позволит Трубину чувствовать себя в безопасности»
Наставник «Бенфики» провел пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов
5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют португальская «Бенфика» и испанская «Барселона».
Накануне будущего противостояния наставник хозяев Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов и поделился своими ожиданиями от поединка:
О разнице между групповым этапом и стадией плей-офф: «Подход аналогичный, план заключается в том, чтобы реализовать на практике то, что мы считаем лучшей стратегией для этой игры. Мы знаем, что нам предстоит встретиться с отличной командой, у которой сильное нападение, которое забивает много голов. Но мы смотрим на позитивные вещи, которые мы делали против нашего соперника в предыдущем поединке, на забитые нами голы, созданные нами возможности, на то, сколько раз мы оставляли наших игроков один на один с вратарем оппонента».
О влиянии Трубина: «Я рад, потому что у него была возможность отдохнуть, потренироваться, и он сделал это очень хорошо. Трубин всегда стабильно выступает за «Бенфику». У всех бывают моменты, когда нужно отдохнуть. Мы предоставили такую возможность почти всем игрокам, но наш основной вратарь играл постоянно. В предыдущих двух матчах Соареш проделал огромное количество важной работы. Этот факт не позволяет Трубину расслабиться и чувствовать себя в безопасности, ведь у него есть достойный конкурент».
О тяжелом графике: «Я понимаю Флика и согласен с ним. Между нашей игрой в Лиге чемпионов и следующей игрой чемпионата у нас не будет и 72 часов».
О возможном результате: «Я не могу предсказать, сколько голов будет забито в следующей игре. Я думаю, что это будет отличный футбольный матч, где встретятся сильные команды. Они любят атаковать, следят за тем, что происходит на поле. Это было доказано голами и моментами, которые создали оба клуба на групповой стадии. Я думаю, что решающая игра состоится не 5 марта, а когда мы встретимся во второй игре».
Матч «Бенфика» – «Барселона» состоится 5 марта на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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⚒️З ДОНБАСУ ВІД УСІХ КРОТІВ❗🧡🖤
Рідним для мене - є Трубін Анатолій!
Теж я навчався - у донецькій школі! 😊
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За дуже в близькому сенсі земляка!
Сьогодні тримаю свої два ✊кулака✊
Майже в 2 метри здоровецького❗(199)
Толю зіркового ⚒️🇺🇦Донецького❗😊
Зупинить бажаю Барсу❗🔵🔴
Робити справу професійно!
В рамці відстояти надійно!
Залізних йому нервів! 😊
У грі красивих сейвів! 🥅🧤🤜🤜🤜