Бруну ЛАЖЕ: «Этот факт не позволит Трубину чувствовать себя в безопасности»

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют португальская «Бенфика» и испанская «Барселона».

Накануне будущего противостояния наставник хозяев Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов и поделился своими ожиданиями от поединка:

О разнице между групповым этапом и стадией плей-офф: «Подход аналогичный, план заключается в том, чтобы реализовать на практике то, что мы считаем лучшей стратегией для этой игры. Мы знаем, что нам предстоит встретиться с отличной командой, у которой сильное нападение, которое забивает много голов. Но мы смотрим на позитивные вещи, которые мы делали против нашего соперника в предыдущем поединке, на забитые нами голы, созданные нами возможности, на то, сколько раз мы оставляли наших игроков один на один с вратарем оппонента».

О влиянии Трубина: «Я рад, потому что у него была возможность отдохнуть, потренироваться, и он сделал это очень хорошо. Трубин всегда стабильно выступает за «Бенфику». У всех бывают моменты, когда нужно отдохнуть. Мы предоставили такую возможность почти всем игрокам, но наш основной вратарь играл постоянно. В предыдущих двух матчах Соареш проделал огромное количество важной работы. Этот факт не позволяет Трубину расслабиться и чувствовать себя в безопасности, ведь у него есть достойный конкурент».

О тяжелом графике: «Я понимаю Флика и согласен с ним. Между нашей игрой в Лиге чемпионов и следующей игрой чемпионата у нас не будет и 72 часов».

О возможном результате: «Я не могу предсказать, сколько голов будет забито в следующей игре. Я думаю, что это будет отличный футбольный матч, где встретятся сильные команды. Они любят атаковать, следят за тем, что происходит на поле. Это было доказано голами и моментами, которые создали оба клуба на групповой стадии. Я думаю, что решающая игра состоится не 5 марта, а когда мы встретимся во второй игре».

Матч «Бенфика» – «Барселона» состоится 5 марта на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.