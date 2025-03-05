Лига чемпионов05 марта 2025, 11:47 |
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Бруно ЖЕНЕЗЬО: «Мы должны очень хорошо сыграть дома»
Главный тренер «Лилля» прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией»
05 марта 2025, 11:47 |
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Главный тренер французского «Лилля» Бруно Женезьо прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1):
«Мы сегодня сыграли хорошую игру, особенно во втором тайме. Ничья 1:1 поставила нас в очень хорошую позицию для второго матча. Но нам придется провести очень большую игру дома, если мы хотим выйти в четвертьфинал».
Ответный матч между «Лиллем» и дортмундской «Боруссией» состоится 12 марта в 19:45 по киевскому времени.
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