Бруно ЖЕНЕЗЬО: «Мы должны очень хорошо сыграть дома»

Главный тренер французского «Лилля» Бруно Женезьо прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1):

«Мы сегодня сыграли хорошую игру, особенно во втором тайме. Ничья 1:1 поставила нас в очень хорошую позицию для второго матча. Но нам придется провести очень большую игру дома, если мы хотим выйти в четвертьфинал».

Ответный матч между «Лиллем» и дортмундской «Боруссией» состоится 12 марта в 19:45 по киевскому времени.