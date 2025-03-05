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Лига чемпионов
05 марта 2025, 10:51 | Обновлено 05 марта 2025, 10:52
213
1

Тренер ПСВ – о разгроме от Арсенала: «Это был вообще не футбол»

Петер Бош прокомментировал унизительное поражение

05 марта 2025, 10:51 | Обновлено 05 марта 2025, 10:52
213
1
Тренер ПСВ – о разгроме от Арсенала: «Это был вообще не футбол»
УЕФА. Петер Бош

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош прокомментировал унизительное поражение от лондонского «Арсенала» (1:7) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«У нас было, возможно, два больших момента в игре – один был вообще первым шансом, когда мы попали в штангу. С футбольной точки зрения, мы были не в лучшей форме. «Арсенал» играл фантастически. Это был вообще не тот футбол, в который мы обычно играем, а «Арсенал» играл очень хорошо».

Ответный матч между «Арсеналом» и ПСВ состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал Петер Бош пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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ivankondrat96
В цій парі все зрозуміло. Артета у Лондоні може поставити резерв. Тож Зінченко матиме шанс зіграти у старті
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