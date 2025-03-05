Тренер ПСВ – о разгроме от Арсенала: «Это был вообще не футбол»

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош прокомментировал унизительное поражение от лондонского «Арсенала» (1:7) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«У нас было, возможно, два больших момента в игре – один был вообще первым шансом, когда мы попали в штангу. С футбольной точки зрения, мы были не в лучшей форме. «Арсенал» играл фантастически. Это был вообще не тот футбол, в который мы обычно играем, а «Арсенал» играл очень хорошо».

Ответный матч между «Арсеналом» и ПСВ состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени.