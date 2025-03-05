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05 марта 2025, 10:14 |
252
0

Победа Реала, уничтожение от Арсенала, итоги регулярки в хоккее

Главные новости за 4 марта на Sport.ua

05 марта 2025, 10:14 |
252
0
Победа Реала, уничтожение от Арсенала, итоги регулярки в хоккее
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 марта.

1А. Вечер шедевров. Реал обыграл Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Мадридское дерби завершилось победой команды Анчелотти

1В. Даже Зинченко мог забить. Арсенал в ЛЧ уничтожил ПСВ, отгрузив 7 мячей
Канониры в Эйндховене разбили соперников со счетом 7:1 в первом матче 1/8 финала еврокубка

2А. Все решится во Франции. Боруссия Дортмунд и Лилль сыграли вничью
Голами отметились Карим Адейеми и Хаукон-Арнар Харальдссон

2В. Ужасная концовка для хозяев. Астон Вилла в гостях одолела Брюгге
Командам удалось обменяться быстрыми голами, после чего наступило затишье перед бурей

3А. Завершился регулярный сезон чемпионата Украины по хоккею. Итоговая таблица
Сокол выиграл регулярный чемпионат

3В. Определены пары плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Фанатов ждут интересные матчи

4. ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины
Матч за трофей пройдет в Житомире

5. Умер экс-нападающий Динамо, Днепра и харьковского Металлиста
На 72-м году жизни скончался Сергей Малько

6. ЧМ по лыжным гонкам. Украинки не удивили, золотой дубль Андерссон, золотой дубль Андерссон
Спортсменки соревновались в гонке с раздельным стартом

7А. Две путевки в Лигу чемпионов. Кто лидеры в гонке за дополнительные пропуски
Лучшие две страны в односезонном рейтинге получат путевки в ЛЧ

7В. Куда попадут Шахтер и Динамо? Прогнозируемый посев в еврокубках 2025/26
Горняков поставили в 1-ю корзину ЛЕ, киевлянам прогнозируют 3-ю корзину ЛЕ

7С. Олимпиакос и Яремчук, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямиком в ЛЧ
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8. Третий топ-игрок НБА выбыл до конца сезона. На этот раз звезда Далласа
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9А. Что дальше для Шакура: три возможных соперника американца
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10. ЮЧМ-2025. Потерянная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек
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главные новости
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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