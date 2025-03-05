Победа Реала, уничтожение от Арсенала, итоги регулярки в хоккее

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 марта.

1А. Вечер шедевров. Реал обыграл Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Мадридское дерби завершилось победой команды Анчелотти

1В. Даже Зинченко мог забить. Арсенал в ЛЧ уничтожил ПСВ, отгрузив 7 мячей

Канониры в Эйндховене разбили соперников со счетом 7:1 в первом матче 1/8 финала еврокубка

2А. Все решится во Франции. Боруссия Дортмунд и Лилль сыграли вничью

Голами отметились Карим Адейеми и Хаукон-Арнар Харальдссон

2В. Ужасная концовка для хозяев. Астон Вилла в гостях одолела Брюгге

Командам удалось обменяться быстрыми голами, после чего наступило затишье перед бурей

3А. Завершился регулярный сезон чемпионата Украины по хоккею. Итоговая таблица

Сокол выиграл регулярный чемпионат

3В. Определены пары плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Фанатов ждут интересные матчи

4. ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины

Матч за трофей пройдет в Житомире

5. Умер экс-нападающий Динамо, Днепра и харьковского Металлиста

На 72-м году жизни скончался Сергей Малько

6. ЧМ по лыжным гонкам. Украинки не удивили, золотой дубль Андерссон, золотой дубль Андерссон

Спортсменки соревновались в гонке с раздельным стартом

7А. Две путевки в Лигу чемпионов. Кто лидеры в гонке за дополнительные пропуски

Лучшие две страны в односезонном рейтинге получат путевки в ЛЧ

7В. Куда попадут Шахтер и Динамо? Прогнозируемый посев в еврокубках 2025/26

Горняков поставили в 1-ю корзину ЛЕ, киевлянам прогнозируют 3-ю корзину ЛЕ

7С. Олимпиакос и Яремчук, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямиком в ЛЧ

В клубном рейтинге УЕФА греческий клуб впереди донецкой команды

8. Третий топ-игрок НБА выбыл до конца сезона. На этот раз звезда Далласа

Ирвинг пропустит остаток сезона НБА

9А. Что дальше для Шакура: три возможных соперника американца

Стивенсон нуждается в мегафайтах

9В. Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне играет в футбол

Обозреватель Sport.ua - о самом младшем сыне главного тренера «Атлетико»

9С. Состав на миллиард, но нет стабильности: в чем причины спада Челси?

Разбираемся в причинах нестабильности лондонского клуба

10. ЮЧМ-2025. Потерянная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек

Команда использовала четыре запасных патрона