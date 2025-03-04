ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Элени Риттманн – украшение мирового футбола
Расширяем свои знания в женском футболе...
Элени Риттманн — швейцарская футболистка и звезда соцсетей.
Она играет за «Rapperswil-Jona», ведёт Instagram (170 тыс. подписчиков) и учится.
Футболом занимается с 4 лет, начинала в «FC Walenstadt». Сначала играла в воротах, позже перешла в защиту.
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«Жёсткая игра в единоборствах — моя главная сила», — говорит она.
Изучает социальную работу, чтобы помогать людям: «Хочу показать, что всегда есть свет в конце тоннеля».
Мечтает работать в Испании или Португалии, но пока что футбол — её главный приоритет.
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