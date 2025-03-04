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04 марта 2025, 23:57 |
900
0

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Элени Риттманн – украшение мирового футбола

Расширяем свои знания в женском футболе...

04 марта 2025, 23:57 |
900
0
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Элени Риттманн – украшение мирового футбола
Instagram. Элени Риттманн

Элени Риттманн — швейцарская футболистка и звезда соцсетей.

Она играет за «Rapperswil-Jona», ведёт Instagram (170 тыс. подписчиков) и учится.

Футболом занимается с 4 лет, начинала в «FC Walenstadt». Сначала играла в воротах, позже перешла в защиту.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Жёсткая игра в единоборствах — моя главная сила», — говорит она.

Изучает социальную работу, чтобы помогать людям: «Хочу показать, что всегда есть свет в конце тоннеля».

Мечтает работать в Испании или Португалии, но пока что футбол — её главный приоритет.

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Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
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