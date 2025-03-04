Лига чемпионов04 марта 2025, 23:17 | Обновлено 04 марта 2025, 23:24
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ВИДЕО. Браим Диас с дриблингом в окружении соперников вывел Реал вперед
На 55-й минуте Реал забил второй гол в мадридском дерби в ворота Атлетико
04 марта 2025, 23:17 | Обновлено 04 марта 2025, 23:24
268
2
4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».
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Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.
На 55-й минуте Браим Диас с дриблингом в окружении соперников вывел Реал вперед (2:1).
ГОЛ! 2:1. Браим Диас, 55 мин
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Комментарии 2
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Все як було раніше передбачено (писав коментар раніше). Атлетіко може скласти конкуренцію лише на власному стадионі, ну ПСВ та Арсенал - в кого були інші думки?, Дортмунд - я все одно ставлю на Борусію. Брюгге-Арс - смішно очікувати щось іншею. Все закономірно - без сенсацій
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