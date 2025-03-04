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  4. ВИДЕО. 5:1! И трех минут не прошло. Арсенал выносит ПСВ, забив еще два гола
Лига чемпионов
04 марта 2025, 23:15 | Обновлено 04 марта 2025, 23:21
294
0

ВИДЕО. 5:1! И трех минут не прошло. Арсенал выносит ПСВ, забив еще два гола

На 47-й ворота хозяев поразил Мартин Эдегор, а на 48-й отличился Леандро Троссард

04 марта 2025, 23:15 | Обновлено 04 марта 2025, 23:21
294
0
ВИДЕО. 5:1! И трех минут не прошло. Арсенал выносит ПСВ, забив еще два гола
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После первого тайма счет был 3:1 в пользу канониров.

Но уже на старте второй 45-минутки гости продолжили забивать: на 47-й мяч оформил Мартин Эдегор, а на 48-й – Леандро Троссард.

❗️ ВИДЕО. 5:1! И трех минут не прошло. Арсенал выносит ПСВ, забив еще два гола

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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