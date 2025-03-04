Лига чемпионов04 марта 2025, 23:15 | Обновлено 04 марта 2025, 23:21
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ВИДЕО. 5:1! И трех минут не прошло. Арсенал выносит ПСВ, забив еще два гола
На 47-й ворота хозяев поразил Мартин Эдегор, а на 48-й отличился Леандро Троссард
04 марта 2025, 23:15 | Обновлено 04 марта 2025, 23:21
294
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4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).
Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
После первого тайма счет был 3:1 в пользу канониров.
Но уже на старте второй 45-минутки гости продолжили забивать: на 47-й мяч оформил Мартин Эдегор, а на 48-й – Леандро Троссард.
❗️ ВИДЕО. 5:1! И трех минут не прошло. Арсенал выносит ПСВ, забив еще два гола
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