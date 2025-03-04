ВИДЕО. Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку

4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».

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Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.

На 32-й минуте Хулиан Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку и сравнял счет(1:1)

ГОЛ! 1:1. Хулиан Альварес, 32 мин

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