Лига чемпионов04 марта 2025, 22:41 | Обновлено 04 марта 2025, 22:50
612
1
ВИДЕО. Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку
В матче ЛЧ в Мадриде сравнялся на 32-й минуте
04 марта 2025, 22:41 | Обновлено 04 марта 2025, 22:50
612
1
4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.
На 32-й минуте Хулиан Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку и сравнял счет(1:1)
ГОЛ! 1:1. Хулиан Альварес, 32 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2025, 07:52 10
Вероятно, украинский вратарь летом перейдет в «Манчестер Сити»
Футбол | 03 марта 2025, 23:55 2
Хацкевич вспомнил слова Лобановского после разгрома в Лиге чемпионов
Мир азарта | 04.03.2025, 08:00
Футбол | 04.03.2025, 22:12
Футбол | 04.03.2025, 20:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Красивий гол
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2025, 08:23 8
03.03.2025, 13:53
03.03.2025, 12:03 11
03.03.2025, 20:14 12
03.03.2025, 02:27 7
03.03.2025, 06:23 3
03.03.2025, 00:59
03.03.2025, 22:25 1