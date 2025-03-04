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Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:25 | Обновлено 04 марта 2025, 22:34
86
0

ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Лилля

Немецкий вингер открыл счет в матче Лиги чемпионов

04 марта 2025, 22:25 | Обновлено 04 марта 2025, 22:34
86
0
ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте матча немецкий вингер хозяев Карим Адейеми открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Лилля

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Лилль Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Лилль видео голов и обзор Лига чемпионов Карим Адейеми
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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