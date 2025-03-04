Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

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На 22-й минуте матча немецкий вингер хозяев Карим Адейеми открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Лилля