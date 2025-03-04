Лига чемпионов04 марта 2025, 22:25 | Обновлено 04 марта 2025, 22:34
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ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Лилля
Немецкий вингер открыл счет в матче Лиги чемпионов
04 марта 2025, 22:25 | Обновлено 04 марта 2025, 22:34
86
0
Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».
Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
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На 22-й минуте матча немецкий вингер хозяев Карим Адейеми открыл счет в матче.
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