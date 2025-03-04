ВИДЕО. Эйндховен в шоке. Арсенал за три минуты дважды забил в ворота ПСВ
На 18-й отличился Юрриен Тимбер, а уже на 21-й счет 2:0 в матче ЛЧ сделал Этан Нванери
4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).
Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Канониры достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество, забив два мяча.
На 18-й отличился Юрриен Тимбер, а уже на 21-й забил 17-летний талант Итан Нванери.
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.
❗️ ВИДЕО. Эйндховен в шоке. Арсенал за три минуты дважды забил в ворота ПСВ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хацкевич вспомнил слова Лобановского после разгрома в Лиге чемпионов
Счет в Мадриде открыт уже на 4-й минуте поединка