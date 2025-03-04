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  4. ВИДЕО. Эйндховен в шоке. Арсенал за три минуты дважды забил в ворота ПСВ
Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:28 | Обновлено 04 марта 2025, 22:41
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0

ВИДЕО. Эйндховен в шоке. Арсенал за три минуты дважды забил в ворота ПСВ

На 18-й отличился Юрриен Тимбер, а уже на 21-й счет 2:0 в матче ЛЧ сделал Этан Нванери

04 марта 2025, 22:28 | Обновлено 04 марта 2025, 22:41
405
0
ВИДЕО. Эйндховен в шоке. Арсенал за три минуты дважды забил в ворота ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество, забив два мяча.

На 18-й отличился Юрриен Тимбер, а уже на 21-й забил 17-летний талант Итан Нванери.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

❗️ ВИДЕО. Эйндховен в шоке. Арсенал за три минуты дважды забил в ворота ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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