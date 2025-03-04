4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Канониры достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество, забив два мяча.

На 18-й отличился Юрриен Тимбер, а уже на 21-й забил 17-летний талант Итан Нванери.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

❗️ ВИДЕО. Эйндховен в шоке. Арсенал за три минуты дважды забил в ворота ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine