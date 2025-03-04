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  4. Асенсио забил 5 голов в последних 4 матчах за Астон Виллу
Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:24 |
199
1

Асенсио забил 5 голов в последних 4 матчах за Астон Виллу

Марко отметился забитым мячом в ворота «Брюгге»

04 марта 2025, 22:24 |
199
1
Асенсио забил 5 голов в последних 4 матчах за Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио в последнем матче против «Брюгге» отметился забитым мячом, который стал его пятым голом в последних 4 встречах за английский клуб.

4 марта состоялась игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Астон Вилла». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Во время выступлений за «ПСЖ» Асенсио принял участие в 47 матчах и отметился 7 забитыми мячами.

В Лиге чемпионов испанец в целом провел 70 поединков, отметившись 13 мячами и 5 голевыми передачами.

Вторая встреча между командами состоится 12 марта в Англии на «Вилла-парк».

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Астон Вилла Брюгге статистика Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла Марко Асенсио ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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DaVinci
Астон Вілла останніми роками має одну з найкращих робіт на трансферному ринку. Продають за дорого - компенсують орендою за копійки.
Можливо навіть компенсують більше ніж очікувалося
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