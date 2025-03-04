Асенсио забил 5 голов в последних 4 матчах за Астон Виллу
Марко отметился забитым мячом в ворота «Брюгге»
Нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио в последнем матче против «Брюгге» отметился забитым мячом, который стал его пятым голом в последних 4 встречах за английский клуб.
4 марта состоялась игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Астон Вилла». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.
Во время выступлений за «ПСЖ» Асенсио принял участие в 47 матчах и отметился 7 забитыми мячами.
В Лиге чемпионов испанец в целом провел 70 поединков, отметившись 13 мячами и 5 голевыми передачами.
Вторая встреча между командами состоится 12 марта в Англии на «Вилла-парк».
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