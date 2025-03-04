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  4. ВИДЕО. Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби в ЛЧ
Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:12 | Обновлено 04 марта 2025, 22:49
428
0

ВИДЕО. Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби в ЛЧ

Счет в Мадриде открыт уже на 4-й минуте поединка

04 марта 2025, 22:12 | Обновлено 04 марта 2025, 22:49
428
0
ВИДЕО. Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.

Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0).

ГОЛ! 1:0. Родриго, 4 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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