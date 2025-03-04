Лига чемпионов04 марта 2025, 22:12 | Обновлено 04 марта 2025, 22:49
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ВИДЕО. Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби в ЛЧ
Счет в Мадриде открыт уже на 4-й минуте поединка
04 марта 2025, 22:12 | Обновлено 04 марта 2025, 22:49
428
0
4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.
Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0).
ГОЛ! 1:0. Родриго, 4 мин
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