Стали известны стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Лилль

Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».

Встречу примет Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Стартовые составы на матч «Боруссия» Дортмунд – «Лилль»: