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Лига чемпионов
04 марта 2025, 21:17 |
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Стали известны стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Лилль

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

04 марта 2025, 21:17 |
41
0
Стали известны стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Лилль
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».

Встречу примет Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Стартовые составы на матч «Боруссия» Дортмунд – «Лилль»:

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Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Лилль Лилль Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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