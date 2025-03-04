Лига чемпионов04 марта 2025, 21:17 |
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Стали известны стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Лилль
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
04 марта 2025, 21:17 |
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Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».
Встречу примет Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Стартовые составы на матч «Боруссия» Дортмунд – «Лилль»:
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