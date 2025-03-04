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Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:50 | Обновлено 04 марта 2025, 20:56
225
1

Защитник Барселоны вспомнил матч-триллер с Бенфикой в основном рауне ЛЧ

Пау Кубарси уверен, что игра будет зажигательной

04 марта 2025, 20:50 | Обновлено 04 марта 2025, 20:56
225
1
Защитник Барселоны вспомнил матч-триллер с Бенфикой в основном рауне ЛЧ
UEFA.com. Пау Кубарси

18-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все мы помним, что произошло в матче группового этапа против «Бенфики». Завтра точно будет нелегко. Нам нужно значительно лучше минимизировать моменты соперника, чем в той игре.

В атаке важно действовать максимально эффективно.

Я мечтал выиграть Лигу чемпионов вместе с «Барселоной» еще с детства. Это моя большая цель.

Сейчас важно наслаждаться моментом и показывать максимально хорошую игру, на которую я способен. С момента моего дебюта я существенно прогрессировал и уже знаю, чего ожидать от таких топ-матчей», – отметил Кубарси.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал предстоящий поединок с «Бенфикой».

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Пау Кубарси Лига чемпионов Барселона Бенфика Бенфика - Барселона
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Werewolf From The Ark
8-ми річний це сильно, я би навіть сказав потужно)
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