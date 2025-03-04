Защитник Барселоны вспомнил матч-триллер с Бенфикой в основном рауне ЛЧ

18-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все мы помним, что произошло в матче группового этапа против «Бенфики». Завтра точно будет нелегко. Нам нужно значительно лучше минимизировать моменты соперника, чем в той игре.

В атаке важно действовать максимально эффективно.

Я мечтал выиграть Лигу чемпионов вместе с «Барселоной» еще с детства. Это моя большая цель.

Сейчас важно наслаждаться моментом и показывать максимально хорошую игру, на которую я способен. С момента моего дебюта я существенно прогрессировал и уже знаю, чего ожидать от таких топ-матчей», – отметил Кубарси.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал предстоящий поединок с «Бенфикой».