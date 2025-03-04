Лига чемпионов04 марта 2025, 20:48 | Обновлено 04 марта 2025, 20:54
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Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч ПСВ – Арсенал
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
04 марта 2025, 20:48 | Обновлено 04 марта 2025, 20:54
298
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Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Арсеналом».
Встречу примет Филипс Стэдиум в Эйндховене.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «ПСВ» – «Арсенал»:
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