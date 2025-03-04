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Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:48 | Обновлено 04 марта 2025, 20:54
298
0

Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч ПСВ – Арсенал

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

04 марта 2025, 20:48 | Обновлено 04 марта 2025, 20:54
298
0
Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч ПСВ – Арсенал
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Арсеналом».

Встречу примет Филипс Стэдиум в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «ПСВ» – «Арсенал»:

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Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСВ ПСВ - Арсенал Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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