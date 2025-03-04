Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Барселона
Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 5 марта в 22:00 по Киеву
5 марта португальская Бенфика на своем стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне примет Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстоящей игры будет Феликс Цвайер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Цвета орлов защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Бенфика и Барселона уже играли между собой в основном этапе еврокубка. Тогда победу в матче-триллере одержали сине-гранатовые со счетом 5:4.
Ответный матч команд состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии, Испания.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Барселона
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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