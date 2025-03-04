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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Барселона
Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:22 |
184
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Барселона

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 5 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2025, 20:22 |
184
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Барселона
Коллаж Sport.ua

5 марта португальская Бенфика на своем стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне примет Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстоящей игры будет Феликс Цвайер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета орлов защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Бенфика и Барселона уже играли между собой в основном этапе еврокубка. Тогда победу в матче-триллере одержали сине-гранатовые со счетом 5:4.

Ответный матч команд состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии, Испания.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Барселона

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Лига чемпионов где смотреть Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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