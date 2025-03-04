Юношеская лига УЕФА. Барса на высоте: определены первые четвертьфиналисты
РБ Зальцбург и Барселона пробились в 1/4 финала молодежного турнира
Вечером 4 марта состоялись два поединка 1/8 финала Юношеской лига УЕФА.
Определено первых два четвертьфиналиста.
РБ Зальцбург и Барселона пробились в 1/4 финала молодежного турнира.
Остальные матчи 1/8 финала пройдут 5 марта.
Юношеская лига УЕФА
1/8 финала, 4 марта 2025
РБ Зальцбург U-19 (Австрия) – Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – 2:1
Голы: Байду, 56, Зульцбахер, 62 (пен) – Уэсо, 66
Астон Вилла U-19 (Англия) – Барселона U-19 (Испания) – 1:3
Голы: Борленд, 56 (пен) – Хуниент, 15, Прадас, 20, Виргили, 79
Пары 1/8 финала
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