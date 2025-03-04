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Юношеская лига УЕФА
Астон Вилла U19
04.03.2025 17:00 – FT 1 : 3
Барселона U19
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04 марта 2025, 21:47 | Обновлено 04 марта 2025, 22:00
155
0

Юношеская лига УЕФА. Барса на высоте: определены первые четвертьфиналисты

РБ Зальцбург и Барселона пробились в 1/4 финала молодежного турнира

04 марта 2025, 21:47 | Обновлено 04 марта 2025, 22:00
155
0
Юношеская лига УЕФА. Барса на высоте: определены первые четвертьфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона U-19

Вечером 4 марта состоялись два поединка 1/8 финала Юношеской лига УЕФА.

Определено первых два четвертьфиналиста.

РБ Зальцбург и Барселона пробились в 1/4 финала молодежного турнира.

Остальные матчи 1/8 финала пройдут 5 марта.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала, 4 марта 2025

РБ Зальцбург U-19 (Австрия) – Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – 2:1

Голы: Байду, 56, Зульцбахер, 62 (пен) – Уэсо, 66

Астон Вилла U-19 (Англия) – Барселона U-19 (Испания) – 1:3

Голы: Борленд, 56 (пен) – Хуниент, 15, Прадас, 20, Виргили, 79

Пары 1/8 финала

Сетка плей-офф

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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