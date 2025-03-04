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  4. ВИДЕО. Веселье в Бельгии. Брюгге сравнял счет в матче с Астон Виллой
Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:06 |
680
1

ВИДЕО. Веселье в Бельгии. Брюгге сравнял счет в матче с Астон Виллой

Максим Де Кейпер забил в ворота Эмилиано Мартинеса

04 марта 2025, 20:06 |
680
1
ВИДЕО. Веселье в Бельгии. Брюгге сравнял счет в матче с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».

Встречу принимает Ян Брейдел в Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте матча защитник хозяев поля Максим де Кейпер сравнял счет в матче. 1:1 на табло Ян Брейдел.

❗️ ВИДЕО. Веселье в Бельгии. Брюгге сравнял счет в матче с Астон Виллой

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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vazazh
Та виєб...цю Астон Ві..! Бажаю успіху.
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