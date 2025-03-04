Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».

Встречу принимает Ян Брейдел в Брюгге.

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На 12-й минуте матча защитник хозяев поля Максим де Кейпер сравнял счет в матче. 1:1 на табло Ян Брейдел.

❗️ ВИДЕО. Веселье в Бельгии. Брюгге сравнял счет в матче с Астон Виллой