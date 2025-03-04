Лига чемпионов04 марта 2025, 20:06 |
680
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ВИДЕО. Веселье в Бельгии. Брюгге сравнял счет в матче с Астон Виллой
Максим Де Кейпер забил в ворота Эмилиано Мартинеса
04 марта 2025, 20:06 |
680
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Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».
Встречу принимает Ян Брейдел в Брюгге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 12-й минуте матча защитник хозяев поля Максим де Кейпер сравнял счет в матче. 1:1 на табло Ян Брейдел.
❗️ ВИДЕО. Веселье в Бельгии. Брюгге сравнял счет в матче с Астон Виллой
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Та виєб...цю Астон Ві..! Бажаю успіху.
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