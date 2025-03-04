В Милане нашли причину плохих результатов. Это не тренер
Сержиу Консейсау призывает некоторых игроков сесть на диету
В «Милане» нашли главную причину неутешительных результатов команды.
Как сообщает издание Football Italia, после проверки у некоторых игроков был обнаружен избыточный вес.
Главный тренер Сержиу Консейсау сразу же призвал большинство футболистов следить за питанием и как можно быстрее приводить себя в физическую форму.
Одним из таких футболистов является голкипер Майк Меньян. Его вес превысил отметку 90 килограммов при росте 191 сантиметр. В клубе отмечают, что это крайний предел веса для футболиста при его росте.
В клубе теперь начали следить не только за питанием футболистов, но и за режимом сна, чтобы оптимизировать восстановление и производительность команды.
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