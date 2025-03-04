Известны стартовые составы на матч Брюгге – Астон Вилла

Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».

Встречу примет Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: