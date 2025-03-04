Известны стартовые составы на матч Брюгге – Астон Вилла
Первый матч 1/18 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени
Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».
Встречу примет Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Брюгге» – «Астон Вилла»:
Under the lights, we rise. 🔵⚫️ #CLUAVL #UCL #PlayForUnforgettable pic.twitter.com/yDc9e6nToQ— Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 4, 2025
Your Aston Villa team to face Club Brugge 🟣#UCL || #UpTheVilla pic.twitter.com/HZdHfybDD2— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 4, 2025
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