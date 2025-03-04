Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч Брюгге – Астон Вилла
Лига чемпионов
04 марта 2025, 18:38 |
424
0

Известны стартовые составы на матч Брюгге – Астон Вилла

Первый матч 1/18 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени

04 марта 2025, 18:38 |
424
0
Известны стартовые составы на матч Брюгге – Астон Вилла
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Астон Вилла

Во вторник, 4 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».

Встречу примет Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Брюгге» – «Астон Вилла»:

По теме:
Игрок Баварии хочет прервать безвыигрышную серию против Леверкузена
Брюгге – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Яркое начало. Астон Вилла открыла счет в матче
Астон Вилла Брюгге - Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Футбол | 03 марта 2025, 23:55 2
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»

Хацкевич вспомнил слова Лобановского после разгрома в Лиге чемпионов

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
Бокс | 04 марта 2025, 09:25 2
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»

Турки ответил на критику Джервонты Дэвиса

Брюгге – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.03.2025, 18:33
Брюгге – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брюгге – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Бокс | 04.03.2025, 12:17
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Мир азарта | 03.03.2025, 21:14
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 4
Футбол
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем