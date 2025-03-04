ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины перешел в любительский клуб

Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Евгений Хачериди официально возобновил карьеру в любительском клубе «Авангард» Лозовая.

Информация о контракте футболиста и игрового номера на сегодняшний день отсутствует.

Последним коллективом Хачериди стал «Штурм» Иванкив, с которым защитник попрощался в январе 2024 года.

Также в «Авангарде» находится Александр Гладкий, когда-то игравший за донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Бывший спортсмен в команде исполняет обязанности спортивного директора.

Ранее писалось, что от услуг Евгений отказался другой любительский клуб, за который выступают два экс-игрока «Динамо».