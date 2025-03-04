Форвард Фейеноорда рассказал о работе с новым главным тренером

Аргентинский форвард «Фейеноорда» Хулиан Карранса перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» прокомментировал назначение Робина ван Перси главным тренером команды.

«Я доволен, что имею такого тренера, как ван Перси. Со временем мы сможем все больше обсуждать различные моменты. Сейчас мы стараемся углубляться в детали работы нового тренера, и со временем у нас все получится.

Он говорит, что мы должны больше работать без мяча и как можно быстрее возвращать его себе. Это особенно касается финальной трети поля.

Думаю, мы хорошо работаем с новым тренером, ведь в команде отличная атмосфера», – отметил Карранса.

«Фейенорд» сыграет против «Интера» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта в 19:45 по киевскому времени.