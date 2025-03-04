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  4. БУДКОВСКИЙ: «Хочется с Зарей быть выше и попасть в еврокубки»
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 15:04 |
94
0

БУДКОВСКИЙ: «Хочется с Зарей быть выше и попасть в еврокубки»

Игрок «Зари» забил за команду первый гол в 2025 году

04 марта 2025, 15:04 |
94
0
БУДКОВСКИЙ: «Хочется с Зарей быть выше и попасть в еврокубки»
ФК Заря. Филипп Будковский

Капитан «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал свой дебютный гол и первую победу луганской команды в 2025 году.

– Филипп, как оцените первую победу «Зари» в УПЛ в 2025 году? Вам это удалось сделать в матче с «Рухом», выиграв со счетом 2:0.

– Побеждать – это всегда хорошо. Но следует отметить, что после того, как забили первый гол, мы немного расслабились. Мы могли за это поплатиться. Но в принципе во втором тайме игра уже удавалась. И мы довели ее до победного результата. А это самое главное.

– Довольны тем, что удалось принять участие в двух голах? В первом эпизоде ​​вы отдали пас на Александра Яцика, а во втором уже сами забили головой.

– Да, доволен. Конечно, хотелось еще забить. Но забить один гол тоже хорошо. Для нападающего главное – это забивать и чтобы команда побеждала.

– Ваш гол головой получился такой интересный. Вы отправили мяч в ворота почти с места, немного подпрыгнув. Как его прокомментируете?

– Яцик подал на меня, а я забил. В принципе, сделали то, что говорят делать тренеры. Получилось неплохо. Был там еще момент, когда я попал в штангу. А в моменте с голом Яцик подал, а я был там, где должен был находиться. Я выиграл второй этаж и забил гол. А это главное.

– Это ваш 5-й гол в этом сезоне УПЛ. У лучшего голеадора лиги Владислава Ваната из «Динамо» 11 точных ударов. Какую планку ставите в плане забитых мячей?

– Хочется забивать в каждом матче. Главное, чтобы были моменты, а над реализацией будем работать. Десять голов хотелось бы забить в этом сезоне. Все зависит от меня и команды.

– Как в целом команда порадовалась первой победе в новом году?

– Все в клубе довольны в принципе. Будем двигаться дальше. Дальше у нас тяжелая игра с «Оболонью». Будем настраиваться на этот матч. Подготовимся и дальше будем смотреть, как оно будет на футбольном поле.

– О «Динамо» пока не думаете? Только об «Оболони»?

– Мы разговариваем за следующий матч. Поединок с «Динамо» это уже потом будет, да.

– «Заря» приблизилась к шестому месту, на котором идут «Карпаты». Можно ли сказать, что луганская команда приближается к своим традиционным позициям?

– Да, хочется занимать место повыше и попасть в еврокубки. Если мы будем сбалансированно играть и не будем терять очки, то, в принципе, все возможно. Сейчас все команды находятся рядом. И каждая игра важна.

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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