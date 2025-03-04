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Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 15:46 |
556
0

«Как ее можно отцепить?» Легенда Динамо – об Александрии

Максим Шацких высказался о перспективах «Александрии»

04 марта 2025, 15:46 |
556
0
«Как ее можно отцепить?» Легенда Динамо – об Александрии
dynamo.kiev.ua. Максим Шацких

Легендарный экс-нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о перспективах «Александрии» во второй половине сезона УПЛ 2024/25.

– А как думаете, за чемпионство таки «Динамо» и «Шахтер» будут бороться? Гранды «Александрию» отцепят от борьбы за золотые медали?

– Как ее можно отцепить? Она может только сама себя отцепить от гонки за чемпионство. Учитывая игру, которую сейчас александрийцы демонстрируют, у них неплохая команда. «Александрия» показывает достаточно хороший и продуктивный футбол, агрессивный эпизодами. Поэтому отцепить они могут лишь сами себя. Но проблем соперникам они создадут, я в этом уверен.

– Могут ли александрийцы таки третьей силой выступить в УПЛ?

– Да, конечно!

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Максим Шацких Александрия Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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