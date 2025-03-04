«Как ее можно отцепить?» Легенда Динамо – об Александрии

Легендарный экс-нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о перспективах «Александрии» во второй половине сезона УПЛ 2024/25.

– А как думаете, за чемпионство таки «Динамо» и «Шахтер» будут бороться? Гранды «Александрию» отцепят от борьбы за золотые медали?

– Как ее можно отцепить? Она может только сама себя отцепить от гонки за чемпионство. Учитывая игру, которую сейчас александрийцы демонстрируют, у них неплохая команда. «Александрия» показывает достаточно хороший и продуктивный футбол, агрессивный эпизодами. Поэтому отцепить они могут лишь сами себя. Но проблем соперникам они создадут, я в этом уверен.

– Могут ли александрийцы таки третьей силой выступить в УПЛ?

– Да, конечно!