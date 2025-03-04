Максим ШАЦКИХ: «Матч Динамо с ЛНЗ? Это команда достаточно неплохая»

Экс-форвард и бывший тренер «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о старте киевской команды в УПЛ в 2025 году, а также о борьбе за золотые медали чемпионата Украины.

– Максим Александрович, как оцените старт «Динамо» во второй половине сезона УПЛ? Киевляне победили «Карпаты» (2:0) и сыграли вничью с «Ворсклой» (1:1). На что-то это повлияет?

– На что такие результаты повлияют уже в конце чемпионата будет видно. Все команды еще будут терять очки. Главное, не нужно терять очки там, где не должны их терять. Поэтому, понятно, что в матче с «Ворсклой» потеряли два важных очка, скажем так. Что теперь делать? Надо играть и играть. Нужно забывать об этом поединке, анализировать и двигаться дальше. Следующий матч у «Динамо» с ЛНЗ. Это тоже команда достаточно неплохая. Поэтому, я думаю, тоже будет интересно.

– А как думаете, за чемпионство все-таки «Динамо» и «Шахтер» будут бороться? Гранды «Александрию» отцепят от борьбы за золотые медали?

– Как ее можно отцепить? Она может только сама себя отцепить от гонки за чемпионство. Судя по игре, которую сейчас александрийцы демонстрируют, у них неплохая команда. «Александрия» показывает достаточно хороший и продуктивный футбол, агрессивный эпизодами. Поэтому отцепить они могут только сами себя. Но проблем соперникам они насоздают, я в этом уверен.

– Могут александрийцы все-таки третьей силой выступить в УПЛ?

– Да, конечно!