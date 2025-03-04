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  4. Максим ШАЦКИХ: «Матч Динамо с ЛНЗ? Это команда достаточно неплохая»
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 14:16 |
571
2

Максим ШАЦКИХ: «Матч Динамо с ЛНЗ? Это команда достаточно неплохая»

Экс-форвард и бывший тренер «Динамо» высказался о старте киевской команды в УПЛ в 2025 году

04 марта 2025, 14:16 |
571
2
Максим ШАЦКИХ: «Матч Динамо с ЛНЗ? Это команда достаточно неплохая»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Экс-форвард и бывший тренер «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о старте киевской команды в УПЛ в 2025 году, а также о борьбе за золотые медали чемпионата Украины.

– Максим Александрович, как оцените старт «Динамо» во второй половине сезона УПЛ? Киевляне победили «Карпаты» (2:0) и сыграли вничью с «Ворсклой» (1:1). На что-то это повлияет?

– На что такие результаты повлияют уже в конце чемпионата будет видно. Все команды еще будут терять очки. Главное, не нужно терять очки там, где не должны их терять. Поэтому, понятно, что в матче с «Ворсклой» потеряли два важных очка, скажем так. Что теперь делать? Надо играть и играть. Нужно забывать об этом поединке, анализировать и двигаться дальше. Следующий матч у «Динамо» с ЛНЗ. Это тоже команда достаточно неплохая. Поэтому, я думаю, тоже будет интересно.

– А как думаете, за чемпионство все-таки «Динамо» и «Шахтер» будут бороться? Гранды «Александрию» отцепят от борьбы за золотые медали?

– Как ее можно отцепить? Она может только сама себя отцепить от гонки за чемпионство. Судя по игре, которую сейчас александрийцы демонстрируют, у них неплохая команда. «Александрия» показывает достаточно хороший и продуктивный футбол, агрессивный эпизодами. Поэтому отцепить они могут только сами себя. Но проблем соперникам они насоздают, я в этом уверен.

– Могут александрийцы все-таки третьей силой выступить в УПЛ?

– Да, конечно!

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Максим Шацких Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Динамо - ЛНЗ Александрия
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 2
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Микола Унгурян
тут більше питання не в тому чи може "Олександрія" стати третьої силою в УПЛ, а чи зможе стати третьою командою в єврокубках
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0
Galushka_na_maximalkah
Максиме, як би ти подивився уважніше гру Динамо - Ворскла, то не казав би, що Динамо втратило 2 залікових бали, а навпаки, здобуло 1. А от полтавці, дійсно, втратили 2 важливих залікових бала 
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