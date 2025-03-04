Смирились с уходом? Ливерпуль определился с игроком, который заменит Трента

Английский «Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с 21-летним североирландским защитником Конором Брэдли.

Руководство «мерсисайдцев» считает, что Трент Александер-Арнольд покинет клуб по окончании текущего сезона, поэтому собирается сделать ставку на другого воспитанника.

Сообщается, что «Ливерпуль» не может договориться с Трентом о новом соглашении, потому что игрок намерен попробовать сови силы в другом чемпионате. Главным претендентом на подписание английского защитника является мадридский «Реал».

Контракт Брэдли истекает в июне 2027 года, однако в клубе намерены продлить сотрудничество и предложить Конору улучшенные финансовые условия.

В текущем сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость Брэдли составляет 20 млн евро по данным портала Transfermarkt.