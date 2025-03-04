Заслуженное признание. Лидер сборной Украины попал в команду тура топ-лиги

28 февраля - 2 марта 2025 года состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

По итогам сыгранных поединков популярный статистический портал SofaScore сформировал символическую сборную тура Ла Лиги.

Место в ней нашлось и для украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, который в матче против «Сельты» (2:2) отметился забитым мячом и голевой передачей с углового.

Интересно, что аналитики поставили украинца на неродную для него позицию левого вингера. Позиция правого вингера занята Ламином Ямалом из «Барселоны».

Стоит отметить, что это уже второе попадание Виктора Цыганкова в символическую сборную тура этого сезона чемпионата Испании. На его счету 2 гола и 4 ассиста в 15 матчах турнира.