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Испания
04 марта 2025, 10:40 |
295
1

Заслуженное признание. Лидер сборной Украины попал в команду тура топ-лиги

Виктор Цыганков был одним из лучших игроков Ла Лиги на прошлой неделе

04 марта 2025, 10:40 |
295
1
Заслуженное признание. Лидер сборной Украины попал в команду тура топ-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

28 февраля - 2 марта 2025 года состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

По итогам сыгранных поединков популярный статистический портал SofaScore сформировал символическую сборную тура Ла Лиги.

Место в ней нашлось и для украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, который в матче против «Сельты» (2:2) отметился забитым мячом и голевой передачей с углового.

Интересно, что аналитики поставили украинца на неродную для него позицию левого вингера. Позиция правого вингера занята Ламином Ямалом из «Барселоны».

Стоит отметить, что это уже второе попадание Виктора Цыганкова в символическую сборную тура этого сезона чемпионата Испании. На его счету 2 гола и 4 ассиста в 15 матчах турнира.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу SofaScore символическая сборная
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Циганков провів гарний матч, тож і у збірну попав заслужено
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