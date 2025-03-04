Ники ХАЙЕН: «Мы должны попытаться выиграть дома»

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Ники Хайен поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английской «Астон Виллы»:

«Мы готовимся к каждому матчу одинаково, как в наших внутренних соревнованиях, так и в Лиге чемпионов. Многое будет зависеть от первого матча. «Астон Вилла» проиграла 7 из последних 9 выездных матчей, но дома они не проигрывают уже в 14 поединках подряд, поэтому мы должны попытаться выиграть дома.

«Астон Вилла» со времени последней встречи пополнилась талантливыми игроками, но как команда они остались неизменными. Ожидаю, что они добавят интенсивности и будут играть в атакующем стиле».

Матч «Брюгге» – «Астон Вилла» состоится 4 марта в 19:45 по киевскому времени.