Унаи ЭМЕРИ: «Победа – это следствие, а не цель»
Главный тренер «Астон Виллы» поделился ожиданиями от матча против «Брюгге»
Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге»:
«Я сосредоточен на каждом матче, на каждом моменте. Победа – это следствие, это не цель, это все о процессе. Я всегда сосредоточен на этом. Если ты думаешь слишком далеко вперед, то ты не попадешь туда.
«Брюгге»? Мы знаем их возможности, их потенциал. Мы знаем, насколько они конкурентоспособны. Для нас это действительно хороший вызов – играть против команды, которая нас уже обыгрывала. Это волнующий момент в нашем сезоне».
Матч «Брюгге» – «Астон Вилла» состоится 4 марта в 19:45 по киевскому времени.
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