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Лига чемпионов
04 марта 2025, 10:57 |
281
0

Бруно ЖЕНЕЗЬО: «Я никогда не был на этом стадионе»

Главный тренер «Лилля» поделился ожиданиями от игры против дортмундской «Боруссии»

04 марта 2025, 10:57 |
281
0
Бруно ЖЕНЕЗЬО: «Я никогда не был на этом стадионе»
УЕФА. Бруно Женезьо

Главный тренер французского «Лилля» Бруно Женезьо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Мы входим в число 16 лучших команд Европы, а это значит, что мы можем переживать такие моменты, как этот. Я никогда не был на этом стадионе, но все, с кем я общался, говорят, что он впечатляет. У «Дортмунда» есть хорошие игроки, способные превзойти самих себя, когда за ними стоят их болельщики.

Сэру Гирасси? Я помню игрока с большим потенциалом, очень атлетичного, техничного, который уже забивал голы. Но также игрока, которому нужно было развиваться и обрести уверенность в своих силах. Я считаю, что сейчас он ее имеет».

Матч «Боруссия» Д – «Лилль» состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Бруно Женезьо Лилль Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Серу Гирасси
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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