Петер БОШ: «Я не изменю свой игровой стиль»

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Я не собираюсь менять свой стиль игры. Я подстраиваюсь под соперника в каждом матче, но философия неизменна. Это не одна вещь, это много вещей, иногда мелочей. Мы должны лучше защищаться.

Все решают моменты. В матче против «Хоу Эхед Иглс» мы не всегда держались вместе, когда теряли мяч. Но в другие моменты мы, безусловно, это делали. Как еще можно так хорошо играть против «Ювентуса», если вы не команда?»

Матч ПСВ – «Арсенал» состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.