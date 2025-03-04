Петер БОШ: «Я не изменю свой игровой стиль»
Главный тренер ПСВ поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»
Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:
«Я не собираюсь менять свой стиль игры. Я подстраиваюсь под соперника в каждом матче, но философия неизменна. Это не одна вещь, это много вещей, иногда мелочей. Мы должны лучше защищаться.
Все решают моменты. В матче против «Хоу Эхед Иглс» мы не всегда держались вместе, когда теряли мяч. Но в другие моменты мы, безусловно, это делали. Как еще можно так хорошо играть против «Ювентуса», если вы не команда?»
Матч ПСВ – «Арсенал» состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.
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