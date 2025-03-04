Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Петер БОШ: «Я не изменю свой игровой стиль»
Лига чемпионов
04 марта 2025, 10:17 |
145
0

Петер БОШ: «Я не изменю свой игровой стиль»

Главный тренер ПСВ поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»

04 марта 2025, 10:17 |
145
0
Петер БОШ: «Я не изменю свой игровой стиль»
УЕФА. Петер Бош

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Я не собираюсь менять свой стиль игры. Я подстраиваюсь под соперника в каждом матче, но философия неизменна. Это не одна вещь, это много вещей, иногда мелочей. Мы должны лучше защищаться.

Все решают моменты. В матче против «Хоу Эхед Иглс» мы не всегда держались вместе, когда теряли мяч. Но в другие моменты мы, безусловно, это делали. Как еще можно так хорошо играть против «Ювентуса», если вы не команда?»

Матч ПСВ – «Арсенал» состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Боруссия Дортмунд – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Байер
Бавария – Байер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал Лондон ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал Петер Бош
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
Бокс | 04 марта 2025, 09:25 0
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»

Турки ответил на критику Джервонты Дэвиса

Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Бокс | 03 марта 2025, 13:53 0
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры

Джаррет Херд уступил в последнем бою раздельным решением

Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Футбол | 04.03.2025, 07:15
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Футбол | 03.03.2025, 18:30
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.03.2025, 08:31
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 14
Футбол
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
02.03.2025, 20:52 12
Футбол
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
03.03.2025, 00:59
Бокс
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем