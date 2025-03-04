«Команду просто бросили». Рябоконь – о проблемах клуба из Первой лиги

Бывший главный тренер перволигового «Диназа» Александр Рябоконь рассказал, почему решил уйти с должности наставника, а также сообщил о финансовых проблемах клуба:

– Ситуация такова, что именно к футбольному клубу у меня претензий нет. Проблема не в руководстве. Просто у команды в конце лета появился спонсор, но их рвения хватило всего на один месяц. Дальше они о команде забыли. Повторюсь, пол года, пять месяцев точно, не было никаких выплат.

– Выходит, что вы работали, а футболисты – играли, на голом энтузиазме?

– Так оно и было. Кстати, со спонсорами «Диназа», которые взялись за команду и потом просто бросили, до сих пор нет никакой связи. Мы до последнего надеялись, что у них, может, совесть какая-нибудь проснется, но нет. Все так и разошлись на зимний перерыв с мыслями – доигрывать или сниматься, и как вообще быть, – рассказал Рябоконь.