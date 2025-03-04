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  4. «Команду просто бросили». Рябоконь – о проблемах клуба из Первой лиги
Украина. Первая лига
04 марта 2025, 09:05 |
362
0

«Команду просто бросили». Рябоконь – о проблемах клуба из Первой лиги

Бывший наставник «Диназа» рассказал о финансовых трудностях

04 марта 2025, 09:05 |
362
0
«Команду просто бросили». Рябоконь – о проблемах клуба из Первой лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рябоконь

Бывший главный тренер перволигового «Диназа» Александр Рябоконь рассказал, почему решил уйти с должности наставника, а также сообщил о финансовых проблемах клуба:

– Ситуация такова, что именно к футбольному клубу у меня претензий нет. Проблема не в руководстве. Просто у команды в конце лета появился спонсор, но их рвения хватило всего на один месяц. Дальше они о команде забыли. Повторюсь, пол года, пять месяцев точно, не было никаких выплат.

– Выходит, что вы работали, а футболисты – играли, на голом энтузиазме?

– Так оно и было. Кстати, со спонсорами «Диназа», которые взялись за команду и потом просто бросили, до сих пор нет никакой связи. Мы до последнего надеялись, что у них, может, совесть какая-нибудь проснется, но нет. Все так и разошлись на зимний перерыв с мыслями – доигрывать или сниматься, и как вообще быть, – рассказал Рябоконь.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Диназ Вышгород Александр Рябоконь
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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