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Англия
04 марта 2025, 07:35 |
313
0

Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?

Фулхэм – Кристал Пэлас, Престон – Астон Вилла, Борнмут – Ман Сити, Брайтон – Ноттингем

04 марта 2025, 07:35 |
313
0
Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?
Кубок Англии 2024/25

3 марта Ноттингем Форест и Ипсвич в очном противостоянии определили последнего четвертьфиналиста Кубка Англии – лесники выиграли серию пенальти со счетом 5:4 после 1:1 за 120 минут (основное время + овертаймы).

Теперь известны все четвертьфинальные пары текущего розыгрыша турнира: Фулхэм – Кристал Пэлас, Престон – Астон Вилла, Борнмут – Манчестер Сити, Брайтон – Ноттингем Форест.

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Противостояния состоятся 29–30 марта и будут состояться из одного матча. В случае ничьей в основное время команды проведут экстра-тайм и, если потребуется, серию пенальти.

Из украинских футболистов в турнире остался только Илья Забарный из Борнмута. Он пропускал поединок 1/8 финала против Вулверхэмптона из-за дисквалификации, но с Ман Сити сыграть сможет.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала

  • Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (пен. 3:4)
  • Кристал Пэлас – Миллуол – 3:1
  • Престон – Бернли – 3:0
  • Астон Вилла – Кардифф – 2:0
  • Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4)
  • Манчестер Сити – Плимут – 3:1
  • Ньюкасл – Брайтон – 1:2 (д.в.)
  • Ноттингем Форест – Ипсвич – 2:1 (пен. 5:4)

Кубок Англии 2024/25. Пары 1/4 финала

  • Фулхэм – Кристал Пэлас
  • Престон – Астон Вилла
  • Борнмут – Манчестер Сити
  • Брайтон – Ноттингем Форест

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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