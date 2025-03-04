Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?
Фулхэм – Кристал Пэлас, Престон – Астон Вилла, Борнмут – Ман Сити, Брайтон – Ноттингем
3 марта Ноттингем Форест и Ипсвич в очном противостоянии определили последнего четвертьфиналиста Кубка Англии – лесники выиграли серию пенальти со счетом 5:4 после 1:1 за 120 минут (основное время + овертаймы).
Теперь известны все четвертьфинальные пары текущего розыгрыша турнира: Фулхэм – Кристал Пэлас, Престон – Астон Вилла, Борнмут – Манчестер Сити, Брайтон – Ноттингем Форест.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Противостояния состоятся 29–30 марта и будут состояться из одного матча. В случае ничьей в основное время команды проведут экстра-тайм и, если потребуется, серию пенальти.
Из украинских футболистов в турнире остался только Илья Забарный из Борнмута. Он пропускал поединок 1/8 финала против Вулверхэмптона из-за дисквалификации, но с Ман Сити сыграть сможет.
Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала
- Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (пен. 3:4)
- Кристал Пэлас – Миллуол – 3:1
- Престон – Бернли – 3:0
- Астон Вилла – Кардифф – 2:0
- Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4)
- Манчестер Сити – Плимут – 3:1
- Ньюкасл – Брайтон – 1:2 (д.в.)
- Ноттингем Форест – Ипсвич – 2:1 (пен. 5:4)
Кубок Англии 2024/25. Пары 1/4 финала
- Фулхэм – Кристал Пэлас
- Престон – Астон Вилла
- Борнмут – Манчестер Сити
- Брайтон – Ноттингем Форест
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец назвал пятерку лучших боксеров в мире, поставив на первое место Кроуфорда
Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 4 марта в 22:00 по Киеву