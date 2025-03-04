Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?

3 марта Ноттингем Форест и Ипсвич в очном противостоянии определили последнего четвертьфиналиста Кубка Англии – лесники выиграли серию пенальти со счетом 5:4 после 1:1 за 120 минут (основное время + овертаймы).

Теперь известны все четвертьфинальные пары текущего розыгрыша турнира: Фулхэм – Кристал Пэлас, Престон – Астон Вилла, Борнмут – Манчестер Сити, Брайтон – Ноттингем Форест.

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Противостояния состоятся 29–30 марта и будут состояться из одного матча. В случае ничьей в основное время команды проведут экстра-тайм и, если потребуется, серию пенальти.

Из украинских футболистов в турнире остался только Илья Забарный из Борнмута. Он пропускал поединок 1/8 финала против Вулверхэмптона из-за дисквалификации, но с Ман Сити сыграть сможет.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (пен. 3:4)

– 1:1 (пен. 3:4) Кристал Пэлас – Миллуол – 3:1

– Миллуол – 3:1 Престон – Бернли – 3:0

– Бернли – 3:0 Астон Вилла – Кардифф – 2:0

– Кардифф – 2:0 Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4)

– Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4) Манчестер Сити – Плимут – 3:1

– Плимут – 3:1 Ньюкасл – Брайтон – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) Ноттингем Форест – Ипсвич – 2:1 (пен. 5:4)

Кубок Англии 2024/25. Пары 1/4 финала