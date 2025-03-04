Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом

3 марта состоялся матч 22-го тура в польском Дивизионе 1 (вторая по силе лига – прим), в котором сошлись «Рух» (Хожув) и «Термалица». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 2:2.

На перерыв клубы ушли при счете 1:1, в составе хозяев гол на свой счет записал украинский полузащитник Егор Цикало. В начале второй половины игры гости вышли вперед, но на 90-й минуте Даниель Щепан восстановил паритет и позволил «Руху» вырвать ничью.

Противостояние завершилось скандалом – в одном из эпизодов украинский защитник «Термалицы» Тарас Завийский делал навес и попал в руку сопернику, но арбитр принял решение не назначать пенальти.

Дивизион 1 чемпионата Польши, 22-й тур. 3 марта

Рух – Термалика – 2:2

Голы: Цикало, 30, Щепан, 90 – Трубега, 5, Запольник, 53