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Польша
04 марта 2025, 07:15 | Обновлено 04 марта 2025, 07:35
321
1

Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом

«Рух» и «Термалица» не сумели определить сильнейшего

04 марта 2025, 07:15 | Обновлено 04 марта 2025, 07:35
321
1
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Instagram. ФК Рух Хожув

3 марта состоялся матч 22-го тура в польском Дивизионе 1 (вторая по силе лига – прим), в котором сошлись «Рух» (Хожув) и «Термалица». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 2:2.

На перерыв клубы ушли при счете 1:1, в составе хозяев гол на свой счет записал украинский полузащитник Егор Цикало. В начале второй половины игры гости вышли вперед, но на 90-й минуте Даниель Щепан восстановил паритет и позволил «Руху» вырвать ничью.

Противостояние завершилось скандалом – в одном из эпизодов украинский защитник «Термалицы» Тарас Завийский делал навес и попал в руку сопернику, но арбитр принял решение не назначать пенальти.

Дивизион 1 чемпионата Польши, 22-й тур. 3 марта

Рух – Термалика – 2:2

Голы: Цикало, 30, Щепан, 90 – Трубега, 5, Запольник, 53

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чемпионат Польши по футболу Рух Хожув Брук-Бет Термалица Тарас Завийский Егор Цикало
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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didora
Ну тут треба давати пенальті! М'яч навіть змінив траекторію руху. Хотів зазисник чи не хотів зіграти рукою це вже не важливо!!!
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