РАДУЦКИЙ: «При выборе арены Динамо для еврокубков главным будет логистика»

Заместитель генерального директора ФК «Динамо» Киев Максим Радуцкий пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции.

– ФК «Динамо» Киев становится более медийным, гораздо более открытым для болельщиков. Насколько тяжело даются эти смены клубу? Что удалось сделать в этом сезоне?

– Трудно не нам, а ребятам, которые защищают нас. Большое спасибо и поклон им! Исходя из того, что сейчас намного труднее делать что-то офлайн, то есть на земле, с этого года в рамках старта неофициальной подготовки к веку клуба мы запустили ряд маркетинговых проектов. И огромная благодарность за синергию нашим партнерам. Все, что мы делаем и будем делать, вы увидите своими глазами.

Хотелось бы, чтобы на 100-летие ФК «Динамо» Киев не было в нашей стране войны, и в плане подготовки мы равняемся опыту и масштабам организации финала Евро-2012. Думаю, все помнят, что происходило тогда в Киеве, и мы подходим к этому именно так.

– Следите ли вы за медийным футболом? Планирует ли «Динамо» создавать свою медийную команду в будущем?

– Мы не просто следим, но и являемся непосредственными участниками украинского футбола, приобщаясь как финансово, так и организационно. Все благотворительные матчи проходят под динамовскими флагами, можно сказать, и поддерживаем любую инициативу, которая направлена ​​на помощь военным или нуждающимся. Также у нас есть клубы, с которыми мы дружим – например, это Ignis. Нас ничего не объединяет, но мы следим за их выступлениями.

– В этом году исполняется 50 лет от выигрыша первого европейского трофея. Планируются ли какие-либо мероприятия к этой дате?

– Пока идет война, у нас никаких мероприятий – празднований, концертов – не будет. Будут активны в социальных сетях, возможно, соберем наших ветеранов. Общаемся в «домашнем» формате, со всеми ветеранами мы на связи. Также могу сказать, что ни один запрос, полученный руководством клуба от ветеранов, не был проигнорирован и все были выполнены. К примеру, не буду разглашать медицинской тайны, но нужны были лекарства для Владимира Федоровича Мунтяна. Потребовались срочно, они были довольно дорогими, но меньше чем за сутки они были доставлены, кажется, из Австрии.

– Вопросы относительно логистики. Есть ли какие-нибудь варианты, где «Динамо» будет проводить матчи в еврокубках следующего сезона?

– Мы уже говорим о следующем сезоне кулуарно. Выслушали все пожелания от главного тренера, команды, и на первом месте здесь будет логистика. К сожалению, не так уж много стадионов, которые подходят под критерии арен, которые могут принимать матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы. Если рассматривать Гамбург, Вену или Барселону, то здесь на самом деле не имеет значения. Ведь чтобы добраться до них, все равно присутствует несколько транспортов – автобус, поезд, самолет, снова автобус, и только потом стадион. Поэтому сейчас мы смотрим на стадионы, недалеко от границ с Украиной. Подберем три-четыре варианта и дадим на согласование главному тренеру и команде.