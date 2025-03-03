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  4. Жена Шевченко из США отреагировала на перепалку Трампа и Зеленского
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 21:48 |
2458
1

Жена Шевченко из США отреагировала на перепалку Трампа и Зеленского

Кристен Пазик поддержала украинского лидера

03 марта 2025, 21:48 |
2458
1
Жена Шевченко из США отреагировала на перепалку Трампа и Зеленского
Instagram. Андрей Шевченко и Кристен Пазик

28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.

На эту встречу отреагировала жена легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко Кристен Пазик, которая имеет гражданство США.

«Нам очень жаль, Украина. С уважением, остальная Америка. Он не надел костюм, чтобы проявить свою солидарность с солдатами на фронте, у которых нет роскоши переодеться, а его высмеяли из-за этого – стыд и позор», – отреагировала Пазик.

Ранее на эту встречу отреагировала жена Александра Усика Екатерина.

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Кристен Пазик Владимир Зеленский Дональд Трамп российско-украинская война lifestyle Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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