Жена Шевченко из США отреагировала на перепалку Трампа и Зеленского

28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.

На эту встречу отреагировала жена легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко Кристен Пазик, которая имеет гражданство США.

«Нам очень жаль, Украина. С уважением, остальная Америка. Он не надел костюм, чтобы проявить свою солидарность с солдатами на фронте, у которых нет роскоши переодеться, а его высмеяли из-за этого – стыд и позор», – отреагировала Пазик.

Ранее на эту встречу отреагировала жена Александра Усика Екатерина.