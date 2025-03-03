4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико». Ответный матч пройдет через неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против «ПСВ» Эйндховен или лондонского «Арсенала».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главных тренеров команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне.

ВИДЕО. Что сказали Анчелотти и Симеоне перед дерби в Лиге чемпионов?