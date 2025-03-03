Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что сказали Анчелотти и Симеоне перед дерби в Лиге чемпионов?
Лига чемпионов
03 марта 2025, 21:08 |
377
0

ВИДЕО. Что сказали Анчелотти и Симеоне перед дерби в Лиге чемпионов?

Матч состоится 4 марта в 22:00 по Киеву

03 марта 2025, 21:08 |
377
0
ВИДЕО. Что сказали Анчелотти и Симеоне перед дерби в Лиге чемпионов?

4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико». Ответный матч пройдет через неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против «ПСВ» Эйндховен или лондонского «Арсенала».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главных тренеров команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне.

ВИДЕО. Что сказали Анчелотти и Симеоне перед дерби в Лиге чемпионов?

По теме:
Барселона – рекордсмен среди команд топ-5 лиг по голам в этом сезоне
Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Сумасшедший ценник. Реал может установить трансферный рекорд
Карло Анчелотти Атлетико Мадрид пресс-конференция Реал Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов Диего Симеоне
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко рассказал, чем закончился конфликт Милевского и Ваната
Футбол | 03 марта 2025, 22:08 0
Ярмоленко рассказал, чем закончился конфликт Милевского и Ваната
Ярмоленко рассказал, чем закончился конфликт Милевского и Ваната

Андрей утверждает, что оба уладили конфликт

Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Футбол | 03 марта 2025, 06:23 3
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?

Полтавской Ворскле удалось притормозить лидера чемпионата Украины

Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Бокс | 03.03.2025, 05:02
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Футбол | 03.03.2025, 20:14
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03.03.2025, 08:23
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
02.03.2025, 15:30 10
Футбол
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
02.03.2025, 07:45 30
Бокс
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
03.03.2025, 01:18
Бокс
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
01.03.2025, 19:15 30
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 2
Бокс
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 7
Футбол
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем