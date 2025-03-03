Не решение Динамо. Тренер объяснил, почему клуб не подписал защитников

Наставник Динамо Александр Шовковский пояснил, почему клуб после просмотра не подписал контракты с защитниками Име Оконом и Богданом Слюбиком.

«Мы смотрим всех игроков. Могло приехать больше игроков на сбор, но получилось так, что были эти двое. На сегодняшний день у нас была возможность взять только двоих. Однако и один, и другой решили не приобщаться к нашей команде».

«То, что они хотели получить - мы не могли им предложить», – сказал Шовковский.

Мероприятие было организовано ФК «Динамо» совместно с партнером GGBET.