Шевченко встретился с президентом Турецкой футбольной федерации

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил Турцию с рабочим визитом. Шевченко встретился с президентом федерации футбола Турции Ибрагимом Этемом Хаджиосманоглу.

На встрече, состоявшейся на тренировочной базе национальных сборных Турции Riva Hasan Dogan, также присутствовали генеральный секретарь ТФФ Абдулла Аяз, главный советник организации Юсуф Еркель и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

В ходе встречи было оценено развитие международного футбола, состоялся обмен идеями по совместным проектам, которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества между ассоциациями двух дружественных стран. Президенты обменялись памятными подарками – футболками своих национальных команд.

Ранее сообщалось, что Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа.