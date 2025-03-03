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Лига чемпионов
03 марта 2025, 16:50 | Обновлено 03 марта 2025, 16:58
193
0

Хорватский форвард ПСВ рассказал, как команда будет играть против Арсенала

Иван Перышич призывает команду объединиться

03 марта 2025, 16:50 | Обновлено 03 марта 2025, 16:58
193
0
Хорватский форвард ПСВ рассказал, как команда будет играть против Арсенала
UEFA.com. Иван Перишич

36-летний хорватский форвард ПСВ Иван Перишич прокомментировал, как, по его мнению, команда сможет преодолеть лондонский «Арсенал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все наши проблемы из-за того, что мы не были единой командой. Мы не боролись друг за друга. Теперь пора это изменить.

Надо понимать, как стать единственной командой. Когда такие вопросы нужно обсуждать – это меня злит.

С сегодняшней тренировки мы должны выкладываться по полной и понимать, что сезон еще не закончился. Мы еще можем выиграть титул этого сезона и для этого нужно сделать все возможное.

Мы говорим об этом в команде каждый день. Каждый день мы говорим о том, что должны бежать друг за друга», – прокомментировал Перишич.

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Арсеналом».

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Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ ПСВ - Арсенал Иван Перишич
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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