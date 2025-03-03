«Они попали сюда не просто так». Ковач – о Лилле в Лиге чемпионов
«Боруссия» Дортмунд планирует пройти французский клуб
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал предстоящую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля».
«Мы хорошо знаем эту команду. Они играют в очень разнообразный футбол. Думаю, что моей команде нужно будет приложить много сил и концентрации, чтобы победить.
Это уже 1/8 финала и если они попали сюда, то не просто так. Это будет очень тяжелый соперник.
У нас есть проблемы, но мы стали более организованными. Работаем каждый день на тренировках и сборах. Конечно, мы еще далеко от того уровня, где мы хотим быть.
Ребята двигаются вперед и хотят побеждать. Это меня радует», – сказал Ковач.
Матч Лиги чемпионов между "Боруссией" Дортмунд и "Лиллем" состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард помог «Роме» победить в матче чемпионата
Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила