«Они попали сюда не просто так». Ковач – о Лилле в Лиге чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал предстоящую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля».

«Мы хорошо знаем эту команду. Они играют в очень разнообразный футбол. Думаю, что моей команде нужно будет приложить много сил и концентрации, чтобы победить.

Это уже 1/8 финала и если они попали сюда, то не просто так. Это будет очень тяжелый соперник.

У нас есть проблемы, но мы стали более организованными. Работаем каждый день на тренировках и сборах. Конечно, мы еще далеко от того уровня, где мы хотим быть.

Ребята двигаются вперед и хотят побеждать. Это меня радует», – сказал Ковач.

Матч Лиги чемпионов между "Боруссией" Дортмунд и "Лиллем" состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.