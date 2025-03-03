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  4. «Они попали сюда не просто так». Ковач – о Лилле в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
03 марта 2025, 16:20 |
96
0

«Они попали сюда не просто так». Ковач – о Лилле в Лиге чемпионов

«Боруссия» Дортмунд планирует пройти французский клуб

03 марта 2025, 16:20 |
96
0
«Они попали сюда не просто так». Ковач – о Лилле в Лиге чемпионов
UEFA.com. Нико Ковач

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал предстоящую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля».

«Мы хорошо знаем эту команду. Они играют в очень разнообразный футбол. Думаю, что моей команде нужно будет приложить много сил и концентрации, чтобы победить.

Это уже 1/8 финала и если они попали сюда, то не просто так. Это будет очень тяжелый соперник.

У нас есть проблемы, но мы стали более организованными. Работаем каждый день на тренировках и сборах. Конечно, мы еще далеко от того уровня, где мы хотим быть.

Ребята двигаются вперед и хотят побеждать. Это меня радует», – сказал Ковач.

Матч Лиги чемпионов между "Боруссией" Дортмунд и "Лиллем" состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Лилль Нико Ковач пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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