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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 14:48 | Обновлено 03 марта 2025, 14:56
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Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

03 марта 2025, 14:48 | Обновлено 03 марта 2025, 14:56
55
0
Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
ФК Динамо

Наиболее важные цифры 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» и «Ворскла» 10-й раз расходятся миром в чемпионатах Украины. При этом бело-синие прерывают 3-матчевую победную серию, а бело-зеленые – 4-матчевую проигрышную.

Киевляне забивают полтавчанам 16 игр кряду.

Беспроигрышная серия динамовцев достигает 21 матча (+16=5).

«Динамо» делает 3-ю ничью подряд в гостях, повторяя личный рекорд 33-летней давности.

Александр Тымчик проводит 100-й матч в рядах бело-синих (ЧУ – 76, КУ – 4, СК – 1, ЕК – 19).

Виталий Буяльский забивает полтавчанам больше, чем кому-либо – 9 мячей (8 – за «Динамо», 1 – за «Говерлу»).

«Ворскла» становится первой командой, пропустившей 1000 мячей в украинских чемпионатах.

Коллективы Юрия Максимова делают 60-ю ничью во всех официальных турнирах (ЧУ – 55, КУ – 4, ЕК – 1).

Бело-зеленые становятся 3-м клубом после «Шахтера» и «Карпат», заработавшим 90 красных карточек в УПЛ.

Александр Скляр на 480-й минуте прерывает сухую серию «Динамо».

«Шахтер» после 13-летнего перерыва 3-й раз побеждает «Александрию» с крупным счетом.

Горняки, отпраздновавшие 3-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 7-1), продлевают свою беспроигрышную и голевую домашние серии до 10 игр (+9=1).

Николай Матвиенко проводит 150-й матч в УПЛ в рядах оранжево-черных.

Георгий Судаков становится автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины и 4-го дуплета «Шахтера» в поединках с «Александрией».

ФК Шахтер. Георгий Судаков

Георгий Судаков забивает 35-й мяч в карьере (ЧУ – 26, КУ – 2, ЕК – 4, СУ – 3), а Эгиналду – 30-й мяч оранжево-черных в домашних баталиях с черно-желто-зелеными.

«Полесье» устанавливает личный рекорд, не пропуская 330 минут кряду.

50-й сухой матч в карьере проводит Евгений Волынец (ЧУ – 47, КУ – 1, ЕК – 2).

«Оболонь» делает 10-ю нулевую ничью в элитном дивизионе.

«Пивовары» подписывают 10-ю мировую в родных стенах.

«Ингулец» с 4-й попытки впервые берет верх над «Кривбассом».

Подопечные Василия Кобина прерывают свою «рекордную» домашнюю безвыигрышную серию, которая составила 6 игр (=2-4). Последний раз красно-желтые праздновали викторию в родных стенах 19 апреля 2023 года – 1:0 с «Рухом».

Юрий Вернидуб проводит 350-й матч в украинской тренерской карьере (ЧУ – 297, КУ – 23, ЕК – 30).

«Карпаты» одерживают 5-ю победу подряд на своем поле (мячи 11-0).

Безничейная серия зелено-белых достигает 10 игр (+6-4).

«Львы» проводят 10-й матч без пропущенных мячей и продлевают свою сухую домашнюю серию до 560 минут.

300-й поединок в карьере проводит Денис Мирошниченко (ЧУ – 275, КУ – 15, ЕК – 10).

Безничейная домашняя серия «Зари» достигает 10 игр (+5-5).

Луганчане прерывают 10-матчевую серию с пропущенными голами на своем поле. Последний раз черно-бело-красные играли на «ноль» в родных стенах 28 апреля 2024 года – 0:0 с «Оболонью».

4-й раз поражает ворота «Руха» Филипп Будковский (2 гола – за «Десну», по 1 – за «Зарю» и «Полесье»).

«Рух» терпит 40-е поражение в чемпионатах Украины, в том числе 3-е подряд (мячи 1-6), повторяя личный антирекорд.

Желто-черные по-прежнему обходятся без голов в гостях у «Зари» (360 минут).

ЛНЗ терпит 20-е поражение в элитном дивизионе, в том числе 10-е – в гостях.

«Сиреневые» прерывают свою сухую гостевую серию на рекордной 208-й минуте.

ЛНЗ проводит 10-й безголевой матч на чужих полях.

В ворота ЛНЗ 10-й раз назначают пенальти.

«Верес» одерживает 60-ю победу в чемпионатах Украины, в том числе 10-ю под руководством Олега Шандрука.

Ровенчане забивают дома 8-ю игру подряд, повторяя личный рекорд 30-летней давности.

Красно-черные 50-й раз пробивают с «точки» и реализовывают 5-й пенальти кряду.

«Верес» забивает первый мяч «Колосу» на своем поле – на 276-й минуте.

Игорь Харатин становится автором самого позднего победного гола в украинских чемпионатах – на 90+8-й минуте.

Илир Красники, второй раз поразивший свои ворота, становится автором 7-го автогола «Колоса» в элитном дивизионе.

«Черноморец» зарабатывает 3-ю «баранку» кряду на своем поле (мячи 1-5).

Одесситы терпят 50-е поражение УПЛ под руководством Александра Бабича.

«Моряки» пропускают 10-ю игру подряд.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Виталий Буяльский («Динамо») и Дмитрий Хомченовский («Кривбасс»), 150-й – Александр Тымчик («Динамо»), 1-й – Офек Битон («Полесье»), Александр Дихтярук, Кристиан Свистун (оба – «Ингулец»), Роман Кузык («Колос»), Тео Ндика Матам («Александрия») и Бабукар Фааль («Рух»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Олег Горин, Артур Ременяк (оба «Рух»), Игорь Когут («Черноморец») и Тимур Стецков («Карпаты»), во 2-м – Хусрав Тоиров («Черноморец»).

65-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 25-й – Георгий Судаков (первый в ворота «Александрии»), 15-й – Александр Скляр, 5-й – Эгиналду, 1-й – Артем Бенедюк (во 2-й игре), Ника Гагнидзе (в 12-й) и Олег Пушкарев (в 17-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Дмитрий Шастал («Левый берег»).

2-й дубль в чемпионатах Украины делает Георгий Судаков.

2-й пенальти из 4-х реализовывает Игорь Харатин.

3-ю красную карточку в карьере получает Богдан Кушниренко, 1-ю – Пабло Альварес (в 17-м матче) и Владислав Островский (в 19-м).

50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2024/25 Факундо Батиста («Полесье»).

30-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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